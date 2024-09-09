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Apple представила новый IPhone
В понедельник, 9 сентября, компания презентовала новую линейку смартфонов iPhone 16, Plus, Pro и Pro Max.

Apple представила новый IPhone. Об этом пишет Mash.

В понедельник, 9 сентября, компания презентовала новую линейку смартфонов iPhone 16, Plus, Pro и Pro Max.

iPhone 16 и 16 Plus будут иметь два объектива, новую кнопку Camera Control, чип A18. Новый айфон представлен в пяти цветах. На презентации представили ИИ Apple Intelligence, она умеет переделывать тон письма и делать эмодзи.

В iPhone 16 Pro и Pro Max увеличили дисплей, теперь он 6,3 и 6,9 дюйма. Он представлен в четырех цветах, новый из них Dessert Titanium. В версии Pro (Max) добавили отдельный чип для камеры, пятикратный зум, множество пресетов и фильтров.

Отмечается, что Siri на новых смартфонах не будет распознавать русский язык.