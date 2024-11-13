В Рязанском районе из-за пожара в квартире эвакуировали 30 человек

Информация о пожаре в квартире поступила в 19:50. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.

В среду, 13 ноября, в селе Поляны Рязанского района из-за пожара в квартире эвакуировали 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в квартире на улице Новоселов поступила в 19:50. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.

К тушению привлекали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Пострадавших нет.

Позже появились кадры с места происшествия.