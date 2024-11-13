Появились кадры с места пожара в квартире в Рязанском районе
Пожар в селе Поляны произошел в среду, 13 ноября. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.
Появились кадры с места пожара в квартире в Рязанском районе. Их опубликовали в Telegram-канале «ДТП и ЧП Рязань».
Пожар в селе Поляны произошел в среду, 13 ноября. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.
К тушению привлекали пять единиц техники и 17 человек личного состава. Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что из-за пожара в квартире эвакуировали 30 человек.