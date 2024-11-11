Военстрой: новый военный госпиталь в Рязани готовят к сдаче

Госпиталь строят круглосуточно, на объекте работают 196 специалистов и 29 единиц техники.

Строительство нового военного госпиталя в Рязани завершается. Об этом сообщает канал военно-строительной компании (ВСК).

Там рассказали, что госпиталь строят круглосуточно, на объекте работают 196 специалистов и 29 единиц техники.

Военный госпиталь в Дашково-Песочне рассчитан на 150 мест. На объекте возведены гаражно-складской корпус, КПП и прачечную. Медцентр будет включать в себя четыре отделения: стоматологическое, терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностическое.

«Закончено благоустройство. Здания подключены ко всем инженерным сетям. Сейчас завозим мебель, устанавливаем оборудование, чтобы в кратчайшие сроки передать клинику медикам под ключ», — рассказал военный строитель Руслан Кардаильский.

Напомним, сдача госпиталя переносилась уже несколько раз. Ранее его обещали сдать в апреле 2024 года, но позже губернатор сообщил, что госпиталь откроется в августе 2024 года, однако объект до сих пор находится на стадии строительства.