Строящийся военный госпиталь в Рязани готов на 75%

Некоторые корпуса на 90-95%.

Замминистра обороны России Тимур Иванов вместе с вице-губернатором Рязанской области Артемом Брановым посетили строящийся военный госпиталь на 150 пациентов в Дашково-Песочне. Об этом сообщил рязанский чиновник на своей странице «ВКонтакте».

Готовность госпиталя — 75%, а некоторых корпусов — 90-95%. Его строительство планируют завершить в апреле 2024 года.

Отмечается, что в учреждении будет административно-поликлинический блок, лечебно-диагностический корпус, палатный модуль и инфекционный корпус. Также он включит в себя прачечную, столовую.