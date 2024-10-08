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В рязанском Лесопарке начали строительство спортплощадки
Ранее сообщалось, что в Лесопарке подрядчик должен установить на детской площадке батут, полосу препятствий на бревнах, три рамы и три подвесы для качелей, качалку на двух пружинах на бревне, пять лавочек, два гамака, пять круглых урн, сеть для лазания на бревнах, бесшовное резиновое покрытие, 72 металлические панели со столбами, калитку.

В рязанском Лесопарке начали строительство спортивной площадки для детей. Об этом сообщили в группе «Рязанский Формат» во «ВКонтакте» 8 октября.

«В Лесопарке стремительно появляется еще одна детско-спортивная площадка», — написали в посте.

Ранее сообщалось, что в Лесопарке подрядчик должен установить на детской площадке батут, полосу препятствий на бревнах, три рамы и три подвесы для качелей, качалку на двух пружинах на бревне, пять лавочек, два гамака, пять круглых урн, сеть для лазания на бревнах, бесшовное резиновое покрытие, 72 металлические панели со столбами, калитку.

Кроме того, в документации сообщалось, что в лесопарке появится площадка для выгула собак. На ней установят барьеры для дрессировки собак любых пород, трамплин, горку. Кроме того, сделают навес со скамейками, две лавочки, семь урн и стенд.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»