В Совбезе Украины заявили, что готовятся мобилизоваться еще 160 тысяч человек

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко на заседании в Верховной Раде заявил, что в стране планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

В Совбезе Украины заявили, что готовятся мобилизоваться еще 160 тысяч человек. Об этом сообщает LIFE/

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко на заседании в Верховной Раде заявил, что в стране планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

По его словам, всего в ВСУ призвали уже 1 миллион 50 тысяч граждан. Мобилизация еще 160 тысяч позволит укомплектовать воинские части до 85%.

Ранее Зеленский внес в Раду проекты о продлении мобилизации и военного положения.