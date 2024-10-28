Зеленский внес в Раду проекты о продлении мобилизации и военного положения
Мобилизацию и военное положение на Украине продлят на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.
Зеленский внес в Раду проекты о продлении мобилизации и военного положения. Об этом сообщает RT.
В понедельник, 28 октября, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.
Ранее президент Украины продлил мобилизацию и военное положение в мае.