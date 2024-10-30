Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП

Отмечается, что авария случилась 27 ноября 2023 года, на 91 км автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Спасском районе.

Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась 27 ноября 2023 года, на 91 км автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Спасском районе.

Там столкнулись «Фольксваген Поло» и «Фольксваген Пассат».

В результате происшествия пассажир первой иномарки, 20-летний житель Рязанского района, от полученных травм скончался в течении шести суток.

Также за медпомощью обращались оба водителя и еще два пассажира.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.