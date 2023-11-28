В Спасском районе столкнулись два «Фольксвагена»

В Спасском районе 27 ноября произошло ДТП с участием двух машин Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в 8:30 на 91 километре дороги «Рязань-Лакаш». По предварительной информации, 20-летний рязанец за рулем Volkswagen Polo врезался в Volkswagen Passat, под управлением 59-летнего жителя Рязани.

В результате ДТП водитель и 62-летняя пассажирка Volkswagen Passat, а также водитель, 20-летний и 21-летний пассажиры другого авто получили травмы различной степени тяжести.