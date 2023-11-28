Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-3°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 88.7 -0.11 28/11
ЦБ EUR 97.16 0.24 28/11
Нал. USD 89.3 / 91.2 28/11 11:35
Нал. EUR 97.12 / 98.38 28/11 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 002
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
5 444
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
8 335
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Спасском районе столкнулись два «Фольксвагена»

В Спасском районе 27 ноября произошло ДТП с участием двух машин Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в 8:30 на 91 километре дороги «Рязань-Лакаш». По предварительной информации, 20-летний рязанец за рулем Volkswagen Polo врезался в Volkswagen Passat, под управлением 59-летнего жителя Рязани.

В результате ДТП водитель и 62-летняя пассажирка Volkswagen Passat, а также водитель, 20-летний и 21-летний пассажиры другого авто получили травмы различной степени тяжести.