Опубликован прогноз погоды на 31 октября в Рязанской области
В четверг, 31 октября, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), в отдельных районах сильные. Днем также пройдут небольшие осадки (преимущественно дождь).
Опубликован прогноз погоды на 31 октября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 31 октября, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), в отдельных районах сильные. Днем также пройдут небольшие осадки (преимущественно дождь).
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью составил +1, +6 градусов, днем +2, +7 градусов.
Ранее рязанцев предупредили о снеге и гололедице.