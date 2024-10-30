Опубликован прогноз погоды на 31 октября в Рязанской области

В четверг, 31 октября, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), в отдельных районах сильные. Днем также пройдут небольшие осадки (преимущественно дождь).