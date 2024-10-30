Рязанцев предупредили о снеге и гололедице

1 и 2 ноября на территории Рязанской области прогнозируют дождь, местами сильный, снег. Отмечается, что на дорогах будет гололедица, порывы ветра могут достигать 16-21 м/с.

Рязанцев предупредили о снеге и гололедице. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

1 и 2 ноября на территории Рязанской области прогнозируют дождь, местами сильный, снег. Отмечается, что на дорогах будет гололедица, порывы ветра могут достигать 16-21 м/с.

Температура воздуха днем составит до +9°C и до -3°C ночью.