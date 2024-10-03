В Спасском районе локализовали лесные и ландшафтные пожары

У населенных пунктов Деревенское, Выселки и Иванково ведется окарауливание и проливка силами МЧС России по Рязанской области.

В Спасском районе локализовали лесные и ландшафтные пожары. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В оперштабе сообщили, что утром 3 октября ландшафтные и лесной пожары в Спасском районе локализованы, активно ведется их ликвидация.

На тушении лесного пожара в Ижевском участковом лесничестве площадью 361 гектар работают 107 человек и 32 единицы техники. Задействованы силы и средства регионального «Пожлеса», МЧС России по Рязанской области, оперативных групп администрации и поселений Спасского района.

Отмечается, что у населенных пунктов Деревенское, Выселки и Иванково ведется окарауливание и проливка силами МЧС России по Рязанской области.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в Спасском районе потушили три очага возгорания у населенных пунктов Троица, Красный Яр, Огородниково. Распространения огня на населенные пункты не допущено.

Напомним, ранее в Спасском районе ввели режим ЧС из-за пожаров.

Фото: МЧС