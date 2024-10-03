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Лесные пожары в Рязанской области сняли со спутника
Напомним, в четверг, 3 октября, стало известно, что в Спасском районе локализовали лесные и ландшафтные пожары.

Опубликован спутниковый снимок ландшафтных пожаров в Рязанской области. Фото появилось в Telegram-канале «Госкорпорация „Роскосмоса“» 3 октября.

«На спутниковом снимке „Канопус-В“ — мониторинг пожароопасной обстановки в Рязанской области. В конце сентября в регионе участились случаи ландшафтных возгораний из-за засухи и сильного ветра. Больше всего пострадали Спасский, Шиловский и Рязанский районы», — написали в посте.

Напомним, в Спасском районе ввели режим ЧС. В четверг, 3 октября, стало известно, что там локализовали лесные и ландшафтные пожары.

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“»