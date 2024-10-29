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«Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака
«Ашан» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака с красным птенцом.

«Ашан» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака с красным птенцом. Об этом во вторник, 29 октября, сообщило РИА «Новости».

Как указано в посте, «Ашан» под новым логотипом хочет продавать продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования, игрушки и прочие товары.

Сеть гипермаркетов рассказала РИА «Новости», что в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до 10 лет под маркой «Ашан Красная птица Kids».

Уточняется, что главная особенность линейки — персонаж Птенчик, который будет изображен на упаковках товаров для детей.

Напомним, газета La Lettre сообщала, что французская сеть гипермаркетов «Ашан» уйдет из России. Позже эту инфомацию опровергли.