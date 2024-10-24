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«Ашан» опроверг сообщения об уходе с российского рынка
В пресс-служба компании заявили, что «Ашан» продолжает работать на российском рынке. А информацию о продаже бизнеса назвали «слухами» и отказались их комментировать.

«Ашан» опроверг сообщения об уходе с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-служба компании заявили, что «Ашан» продолжает работать на российском рынке. А информацию о продаже бизнеса назвали «слухами» и отказались их комментировать.

Ранее сообщалось, что торговая сеть уходит из России.