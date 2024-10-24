«Ашан» опроверг сообщения об уходе с российского рынка
В пресс-служба компании заявили, что «Ашан» продолжает работать на российском рынке. А информацию о продаже бизнеса назвали «слухами» и отказались их комментировать.
«Ашан» опроверг сообщения об уходе с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-служба компании заявили, что «Ашан» продолжает работать на российском рынке. А информацию о продаже бизнеса назвали «слухами» и отказались их комментировать.
Ранее сообщалось, что торговая сеть уходит из России.