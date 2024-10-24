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Французская сеть гипермаркетов «Ашан» уйдет из России
Компания нашла «местного покупателя» и находится на финальной стадии переговоров по продаже российских активов.

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» уйдет из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету La Lettre.

По данным издания, компания нашла «местного покупателя» и находится на финальной стадии переговоров по продаже российских активов.

ООО «Ашан», российское подразделение Auchan, работает автономно с 2022 года, а сама торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года. Согласно РСБУ, материнская компания не получала от российского юрлица дивидендов ни в 2023, ни в 2022 году.