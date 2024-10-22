В Рязани восемь классов закрыли на карантин

Карантин объявили из-за ОРВИ.

В Рязани восемь классов в четырех школах закрыли на карантин. Об этом РЗН. Инфо сообщили во вторник, 22 октября, в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что карантин объявили из-за ОРВИ.

«Если заболели в классе более 20℅ учащихся, по санитарным нормам класс закрывают», — уточнили в горадминистрации.

В ведомстве подчеркнули, что все школы работают в штатном режиме.

Ранее мэр Виталий Артемов, который попал в больницу из-за пневмонии, сообщал, что в городе закрыты отдельные классы в пяти школах. По его словам, обычно в это время года показатели по гриппу и ОРВИ бывают в разы больше.