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Виталий Артемов обратился к рязанцам из больницы
Он подтвердил, что находится в больнице с пневмонией.

Виталий Артемов обратился к рязанцам из больницы. Он написал пост в своем Telegram-канале.

Мэр Рязани сообщил, что в понедельник, 21 октября, в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу заболеваемости в учреждениях социальной сферы.

«Сейчас закрыты отдельные классы в пяти школах города. Обычно в это время года показатели по гриппу и ОРВИ бывают в разы больше. В этом году отопление в школы и детские сады запустили в течение двух дней. Ведем контроль за температурным режимом в учреждениях социальной сферы», — написал он.

Артемов подчеркнул, что сам он не смог избежать заболевания. Он подтвердил, что находится в больнице с пневмонией.

«Администрация работает в обычном режиме. С заместителями, начальниками управлений, руководителями муниципальных предприятий, постоянно на связи», — написал он.

Мэр города также поблагодарил коллектив ОКБ имени Семашко за внимание и профессионализм.

Ранее стало известно, что Артемова госпитализировали.