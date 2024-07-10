В Рязани выросла стоимость льготных проездных

Цены начнут действовать с 1 августа 2024 года. На тех, кто пользуется льготами при проезде в транспорте, ограничение поездок не распространяется.

В Рязани выросла стоимость льготных проездных. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Льготы на проезд сохранятся в муниципальном и коммерческом транспорте.

Школьный проездной будет стоить 473 рубля, для школьников из малообеспеченных семей — 270 рублей, студенческий — 810 рублей. Проездной для студентов-льготников будет стоить 405 рублей.

Стоимость проездного для пенсионеров, льготников, вдод участников СВО и представителей многодетных семей составит 675 рублей.

«Данная стоимость устанавливается с 01 августа 2024 года. Просим учитывать это при пополнении ресурса транспортного приложения единой цифровой карты жителя Рязанской области или транспортных карт „Школьная“, „Студенческая“, „Льготная“ на август месяц», — отметили в мэрии.

Ранее в Рязани отменили льготный проезд для предпенсионеров.

Напомним, ранее месячный льготный проездной стоил 446 рублей, студенческий — 780 рублей. Студенты-льготники платили за проезд 350 рублей, школьники — 441 рубль, школьники из малообеспеченных семей — за 184 рубля.