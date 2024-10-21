Дольщикам ЖК «Есенин» начали вручать ключи от квартир

Напомним, строительство жилого комплекса «Есенин» на Окском проезде находилось на контроле у губернатора региона Павла Малкова. Дом не могли достроить больше двух лет. Сейчас он сдан, выдано около 20 ключей.

Дольщикам ЖК «Есенин» начали вручать ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Напомним, строительство жилого комплекса «Есенин» на Окском проезде находилось на контроле у губернатора региона Павла Малкова. Дом не могли достроить больше двух лет. Сейчас он сдан, выдано около 20 ключей.

В 2018 году коммерческая организация начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. В июле этого года его застройщика взяли под стражу, однако позже суд принял решение о его освобождении.