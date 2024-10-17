А что в кино? «Анора», «Спи» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Анора» — драмеди независимого американского режиссера Шона Бэйкера. Главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, а также Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Премьера «Аноры» состоялась Каннском кинофестивале в 2024 году, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

«Спи» — дебютный фильм южнокорейского режиссера Ю Джэ-сона.

«Про мою маму и про меня» — трагикомедия о взаимоотношениях матери и дочери с Нонной Гришаевой и Катей Гонтаренко в главных ролях. Среди других актеров фильма — Александр Олешко, Георгий Дронов, Юлия Франц и Светлана Антонова.

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