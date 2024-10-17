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Анора

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

Режиссёр
Шон Бейкер
Актёры
Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Айви Волк, Карен Карагулян, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Алена Гуревич
Продолж.
139 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама, Драма-комедия

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