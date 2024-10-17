Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.
- Режиссёр
- Шон Бейкер
- Актёры
- Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Айви Волк, Карен Карагулян, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Алена Гуревич
- Продолж.
- 139 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия