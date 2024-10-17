Про мою маму и про меня

СССР, 70-е годы. У девочки Лены настоящий писательский талант — в ее школьных сочинениях с невероятной точностью и теплотой отражен не только окружающий ее мир и близкие люди, но и ее личные переживания, мечты, надежды. Ее мама работает в документальном кино, и у нее свои проблемы и свои мечты. Так уж сложилось, что переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. История их трогательных взаимоотношений рассказана с доброй улыбкой и нотами грусти.
- Режиссёр
- Дмитрий Губарев
- Актёры
- Нонна Гришаева, Александр Олешко, Екатерина Гонтаренко, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Светлана Антонова, Матвей Семенов, Елена Аросьева, Алиса Прохорова, Аделина Коблова, Александра Леднева, Данил Григорьев, Дарья Позднякова
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
-
2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма-комедия