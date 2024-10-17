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Про мою маму и про меня

СССР, 70-е годы. У девочки Лены настоящий писательский талант — в ее школьных сочинениях с невероятной точностью и теплотой отражен не только окружающий ее мир и близкие люди, но и ее личные переживания, мечты, надежды. Ее мама работает в документальном кино, и у нее свои проблемы и свои мечты. Так уж сложилось, что переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. История их трогательных взаимоотношений рассказана с доброй улыбкой и нотами грусти.

Режиссёр
Дмитрий Губарев
Актёры
Нонна Гришаева, Александр Олешко, Екатерина Гонтаренко, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Светлана Антонова, Матвей Семенов, Елена Аросьева, Алиса Прохорова, Аделина Коблова, Александра Леднева, Данил Григорьев, Дарья Позднякова
Продолж.
104 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма-комедия

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