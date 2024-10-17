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Спи

Беременная Су Джин с нетерпением ожидает появления ребенка и совмещает успешную карьеру с поддержкой мужа-актера в его безрезультатной охоте за большими ролями. «Кто-то в доме», — однажды во сне внезапно бормочет Хен Су. С этой фразы размеренная жизнь счастливой пары идет кувырком: по ночам Хен Су словно превращается в кого-то другого и совершает странные, а порой и опасные поступки. Обращение в специализированную клинику не помогает, мужу становится только хуже, а Су Джин все больше боится за себя и своего ребенка…

Режиссёр
Джейсон Ю
Актёры
Чжон Ю Ми, Ли Сон Гюн, Ким Гым Сун, Ким Гук Хи, Юн Ген Хо, Ли Ген Чжин, Кэти Ли
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Комедия, Фильм ужасов

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