Найденные на берегу Оки останки скульптур начали устанавливать на Рязанской ВДНХ

Останки скульптур вернутся на территорию Рязанской ВДНХ в виде призрачных образов жанровой скульптуры времен СССР.

Найденные на берегу Оки останки скульптур начали устанавливать на Рязанской ВДНХ. Об этом в среду, 16 октября, сообщила экскурсовод Ольга Пименова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, останки скульптур вернутся на территорию Рязанской ВДНХ в виде «призрачных образов жанровой скульптуры времен СССР».

Напомним, в 2020 году в Лесопарке на берегу Оки нашли два фрагмента скульптур. Части памятников заметили местные жители у причала. Одна из скульптур — молодой парень в пиджаке, второй оказался без головы, есть лишь часть женской вышиванки и рука, сжимающая кукурузу.

Фото: Ольга Пименова