Найденные на берегу Оки останки скульптур начали устанавливать на Рязанской ВДНХ
Останки скульптур вернутся на территорию Рязанской ВДНХ в виде призрачных образов жанровой скульптуры времен СССР.
Найденные на берегу Оки останки скульптур начали устанавливать на Рязанской ВДНХ. Об этом в среду, 16 октября, сообщила экскурсовод Ольга Пименова на своей странице во «ВКонтакте».
По ее словам, останки скульптур вернутся на территорию Рязанской ВДНХ в виде «призрачных образов жанровой скульптуры времен СССР».
Напомним, в 2020 году в Лесопарке на берегу Оки нашли два фрагмента скульптур. Части памятников заметили местные жители у причала. Одна из скульптур — молодой парень в пиджаке, второй оказался без головы, есть лишь часть женской вышиванки и рука, сжимающая кукурузу.
Фото: Ольга Пименова