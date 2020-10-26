На берегу Оки нашли два фрагмента скульптур

Части памятников заметили местные жители у причала.

В Лесопарке на берегу Оки нашли два фрагмента скульптур «сталинской» эпохи. Об этом сообщил телеканал « Город ».

Части памятников заметили местные жители у причала. Одна из скульптур — молодой парень в пиджаке, второй оказался без головы, есть лишь часть женской вышиванки и рука, сжимающая кукурузу.

Директор «Рязанской археологической экспедиции» Василий Конов предположил, что оба фрагмента — часть архитектурного ансамбля из Торгового городка (местный ВДНХ).