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На берегу Оки нашли два фрагмента скульптур
Части памятников заметили местные жители у причала.

В Лесопарке на берегу Оки нашли два фрагмента скульптур «сталинской» эпохи. Об этом сообщил телеканал «Город».

Части памятников заметили местные жители у причала. Одна из скульптур — молодой парень в пиджаке, второй оказался без головы, есть лишь часть женской вышиванки и рука, сжимающая кукурузу.

Директор «Рязанской археологической экспедиции» Василий Конов предположил, что оба фрагмента — часть архитектурного ансамбля из Торгового городка (местный ВДНХ).