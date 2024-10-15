В Рязани на карантин закрыли четыре класса

Отмечается, что речь идет о карантине в четырех разных школах.

В Рязани на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли четыре класса. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что речь идет о карантине в четырех разных школах.

«Для 15 октября, сезона болезней, это очень мало», — отметили в пресс-службе.

14 октября стало известно, что Ермишинскую среднюю школу имени Героя Российской Федерации Сухарева Сергея Владимировича закрыли на карантин. При этом на вопрос корреспондента РЗН. Инфо о причине карантина в школе ответить не смогли.