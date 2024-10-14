Ермишинскую школу закрыли на карантин

Он продлится до 20 октября.

Ермишинскую среднюю школу имени Героя Российской Федерации Сухарева Сергея Владимировича закрыли на карантин. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил ИД «Пресса».

"С 11 октября приостановили учебно-воспитательный процесс в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Карантин продлится до 20 октября", — заявила начальник отдела образования администрации района Галина Матвиенко.

На вопрос корреспондента РЗН. Инфо о причине карантина в школе ответить не смогли.