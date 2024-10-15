Рязанская прокуратура открыла «горячую линию» для жалоб на отопление

Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (910) 631-08-17.

Рязанская прокуратура открыла «горячую линию» для жалоб на отопление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (910) 631-08-17 .

Напомним, отопительный сезон стартовал в Рязани 8 октября. Однако в некоторые дома тепло так и не поступило. О подобной проблеме сообщали жители домов на улицах Строителей, Пушкина, Новоселов, Тимакова, Ленинского Комсомола и других.