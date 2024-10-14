Рязанцы пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирном доме

Тепла нет по адресу Высоковольтная 16 корпус 1.

Рязанцы пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирном доме. Пост об этом опубликовали в группе «Новости Рязани» ВКонтакте.

«Дом по адресу Высоковольтная 16 корпус 1 замерзает. Отопления нет, многократно оставляли заявки в управляющую компанию, диспетчер отвечает в грубой форме, что ничем помочь не может. Отопления нет у всего дома, в котором проживает очень много пожилых людей и детей. Обращались в Теплосеть, там тоже не могут решить данный вопрос, а люди замерзают», — указано в публикации.

В комментариях пользователи также указали, что тепла нет в домах на улицах Пушкина, Новоселов, Тимакова, Ленинского Комсомола и других.