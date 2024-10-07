Во вторник в Рязани стартует отопительный сезон
Такое решение власти приняли в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и понижением температуры в жилых помещениях.
Во вторник в Рязани стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Отопление в округе включат во вторник, 8 октября. Такое решение власти приняли в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и понижением температуры в жилых помещениях.
Отмечается, что тепло будет подано одновременно и в учреждения социальной сферы, и в жилой фонд.
Также о старте отопительного сезона сообщили власти Сасовского округа.