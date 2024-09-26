На Черезовских прудах в Рязани появилась скульптура «Уточки»

Скульпторами «Уточек» стали авторы памятников Скобелеву, Маргелову, арт-объектов «Грибы с Глазами» Василий и Полина Горбуновы.

На Черезовских прудах в Рязани появилась скульптура «Уточки». На открытии арт-объекта в четверг, 26 сентября, побывал корреспондент РЗН.Инфо.

Скульпторами «Уточек» стали авторы памятников Скобелеву, Маргелову, арт-объектов «Грибы с Глазами» Василий и Полина Горбуновы.

Помимо арт-объекта, в «подарок» пруду «Серая шейка» привезли нового обитателя — утку.

На открытии присутствовали около 50 человек, среди них заметили активиста и краеведа Арсена Бабурина и Александра Мерзояна.

Бабурин поблагодарил местных жителей за то, что те активно выступают и участвуют в жизни нового сквера.