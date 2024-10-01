Убийство рязанского пристава в суде рассмотрят присяжные

Соответствующая информация указана в картотеке дела на сайде суда.

Убийство рязанского пристава в Московском районном суде рассмотрят присяжные заседатели. Соответствующая информация указана в картотеке дела на сайде суда.

«Рассматривается с участием присяжных заседателей», — написано в карточке.

По информации регионального следкома, Сергей Ананикян из ревности несколько раз выстрелил в рязанского пристава Сергея Калужского из автомата Калашникова и скрылся. Оружие убийца спрятал у мусорных контейнеров.

Напомним, в конце сентября Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве рязанского пристава.

Подробнее о случившемся можно прочитать в сюжете.