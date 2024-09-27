Следователи завершили расследование дела об убийстве рязанского пристава

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве рязанского пристава. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Установлено, что вечером 1 ноября 2023 года убийца, имея при себе автомат Калашникова, приехал на велосипеде в Недостоево, где жил начальник отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области. Из ревности он несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Оружие убийца спрятал у мусорных контейнеров.

Преступника задержали 5 ноября 2023 года.

«По уголовному делу проведено более 45 судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, физико-химические и ситуационные, допрошено около 50 свидетелей, в том числе установлен и допрошен несовершеннолетний, видевший, как фигурант покидает место преступления, осмотрены записи с камер видеонаблюдения, позволившие полностью восстановить маршрут движения обвиняемого в день убийства, произведены масштабные обыски и осмотры, в ходе которых обнаружен велосипед и другие следы преступления.», — отметили в сообщении.

В СК подчеркнули, что обвиняемый заявил, что убил мужчину по неосторожности, но эту версию опровергло следствие.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.