Новости Рязани за 1 октября 2024 год

Жительница Пронского района перевела мошенникам 471 тысячу рублей

Мошенники использовали многоуровневую систему обмана.

36-летняя жительница Пронского района перевела мошенникам 471 тысячу рублей. Об этом сообщило ИД «Пресса». Заявительница рассказала, что 30 сентября ей позвонил неизвестный и сообщил, что пора менять электросчетчик, для чего, нужно продиктовать цифры из смс-сообщений. Прончанка выполнила требования, но через несколько минут ей позвонили якобы из Центробанка и сообщили: это были мошенники, и теперь они завладели ее личным кабинетом и уже пытаются взять на ее имя кредит. Затем злоумышленники рекомендовали переводить все деньги на «безопасный счет», взять кредит (якобы для того, чтобы банк отменил предыдущий, заказанный ранее мошенниками), и эти средства — тоже перевести на безопасный счет на «безопасный счет». Выполнив все рекомендации звонящего женщина перевела 471 тысячу рублей, после чего аферист перестал выходить на связь.

В Рязань прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Святыня пробудет в Рождественском кафедральном соборе областного центра с 5 по 10 октября.

В Рязань прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает сайт рязанской епархии. Святыня пробудет в Рождественском кафедральном соборе областного центра с 5 по 10 октября. Встреча святыни состоится в 7:30, проводы — в 18:30.

Росавиация обратилась к авиаперевозчикам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Им рекомендовано не летать над Ираном, Ираком и Израилем.

Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. «В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — указано в сообщении Росавиации. Напомним, Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами.

В России к 2030 году увеличат количество аэропортов с 228 до 242

Прирост будет достигнут за счет задействования территорий Донбасса и Новороссии.

В России к 2030 году увеличат количество аэропортов с 228 до 242. Об этом во вторник, 1 октября, написали Известия со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Савельева. «У нас в стране сегодня 228 аэропортов. К 2030 году их будет 242. Я считаю аэропорты новых территорий, которые, я думаю, к этому времени мы задействуем», — сказал Савельев. Также вице-премьер сообщил о выделенных средствах на реконструкцию и строительство 75 аэропортов к 2030 году. Еще 28 аэродромов будут реконструированы с помощью использования механизма концессии и привлечения инвесторов. Планируется задействовать около 100 млрд средств вне бюджета.

В Рязанской области в объектив фотоловушки попал волк

Камера также запечатлела кабана и лося.

В Рязанской области в объектив фотоловушки попал волк. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба Окского биосферного заповедника. Камера также запечатлела кабана и лося. «Лосиха вылезла из ивняка на пригорок. Кабан (его шансы стать волчьей едой гораздо меньше), идет почесаться о сосну», — написали в группе заповедной территории.

Пользователи сообщили о массовом сбое в мессенджере Telegram

Фиксируется серьезная задержка в отправке сообщений и медиафайлов.

Пользователи сообщили о массовом сбое в мессенджере Telegram. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило ТАСС. По данным издания, фиксируется значительная задержка в отправке сообщений. Также долго грузятся медиафайлы в переписках и каналах.

Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами

Всего было запущено около 400 ракет.

Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило РИА Новости. Отмечается, что всего было запущено около 400 ракет. В небе над Тель-Авивом видны вспышки от перехватов израильской системы ПВО. Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Губернатор Павел Малков назвал причину пожаров в Рязанской области

По его словам, в основном возгорания возникают по вине человека.

Губернатор Павел Малков назвал причину пожаров в Рязанской области. Об этом во вторник, 1 октября, глава региона написал в своем Telegram-канале. По его словам, в основном возгорания возникают по вине человека. Малков призвал воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор. «Синоптики не обещают дожди в ближайшее время, поэтому необходимо сохранять осторожность. Поставил задачу дополнительно проверить все территории, организовать дополнительные рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима», — добавил губернатор.

Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в Спасском районе после пожаров

Отмечается, что ситуация остается на контроле Управления.

Региональный Роспотребнадзор не выявил загрязнений воздуха в Спасском районе после пожаров. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства. «По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на территории ближайших жилых построек села Ижевского Спасского района не зафиксировано», — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остается на контроле Управления. Ранее рязанцы засняли дым над полями в Спасском районе.

На рязанку на улице Новоселов напали бродячие собаки

Одно животное успело укусить женщину.

На рязанку на улице Новоселов напали бродячие собаки. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил Telegram-канал «Подслушано в Рязани». «У первого роддома на меня напали три собаки (они тут постоянно находятся, но раньше такого не было). Одна успела укусить. Но хорошо, что подошли парни и успели отогнать их», — написала пострадавшая.

Уроженец Рязани сдвинул с места поезд и установил мировой рекорд

Состав из 15 вагонов весил 1 472 тонны.

Уроженец Рязани Коловрат Новиков сдвинул с места поезд и установил мировой рекорд. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил Telegram-канал «Дежурная часть Рязань». Состав из 15 вагонов весил 1 472 тонны. Председатель Совета Атаманов России, генерал Валерий Камшилов, наградил Чемпиона медалью имени Атамана Платова.

BAZA: журналистка из Рязани Баязитова попросила Путина о помиловании

Напомним, Басманный суд Москвы приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову соответственно за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Уроженка Рязани, журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом 1 октября сообщила BAZA. По данным Telegram-канала, журналистка написала письмо из ИК-1 во Владимирской области, куда ее этапировали после недели в СИЗО-1 во Владимире. Баязитова отметила, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду. По ее мнению, администрация может засчитать это как нарушение порядка и в дальнейшем отказать в освобождении по УДО. Кроме того, Баязитова сообщила, что написала прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Напомним, Басманный суд Москвы приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову соответственно за вымогательство денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.

Рязанцам напомнили о сроках плановой проверки систем оповещения

Сирены прозвучат 2 октября в 10:40 и 14:20.

Рязанцам напомнили о сроках плановой проверки систем оповещения. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации. Сирены прозвучат 2 октября на всей территории региона в 10:40 и 14:20. Длительность проверки — три минуты. «Затем на минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке. Помимо этого жители могут получить плановое СМС-уведомление от RSCHS. Из-за локальных особенностей рельефа местности и застройки, а также внутри зданий при закрытых окнах слышимость сирен может быть незначительной», — отметили в мэрии. Уточняется, что такие проверки проводятся ежегодно днем в первую среду марта и октября. Во время включения сигналов необходимо соблюдать спокойствие.

Убийство рязанского пристава в суде рассмотрят присяжные

Соответствующая информация указана в картотеке дела на сайде суда.