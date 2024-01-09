В сети появились фотографии с места смертельного пожара в Рязанской области

Возгорание в селе Катагоща произошло в воскресенье, 7 января. Погиб 45-летний инвалид второй группы.

В сети появились фотографии с места смертельного пожара в Захаровском районе. Информацию опубликовало издательство «Пресса».

Возгорание в селе Катагоща произошло в воскресенье, 7 января. Пожар случился в одной из квартир жилого дома на улице Центральной.

Отмечается, что спасатели приехали быстро. Огонь был потушен.

В квартире обнаружили труп хозяина квартиры. Мужчине было 45 лет, он являлся инвалидом второй группы. За ним ухаживал соцработник.