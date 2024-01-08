В Захаровском районе во время пожара погиб 45-летний мужчина
В селе Катагоща Захаровского района сгорел жилой дом, погиб мужчина 1978 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Катагоща Захаровского района сгорел жилой дом, погиб мужчина 1978 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 7 января, в 21:21. Загорелся дом площадью 200 кв. м. Огонь охватил комнату.
Площадь пожара составила 20 кв.м. На место выезжали два автомобиля, шесть человек.