В Рязань поставили 25 новых автобусов
Отмечается, что в 2024 году Рязань получит еще 28 новых автобусов.
В Рязань поставили 25 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Накануне праздников партия из 25 машин поступила в областной центр. Автобусы большого класса на газомоторном топливе. Современные и экологичные. В ближайшее время выйдут на маршруты», — написал Малков.
Губернатор отметил, что в 2024 году Рязань получит еще 28 новых автобусов.
Ранее Рязань получила еще пять троллейбусов «Адмирал».