В Рязань поставили 25 новых автобусов

Отмечается, что в 2024 году Рязань получит еще 28 новых автобусов.

В Рязань поставили 25 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Накануне праздников партия из 25 машин поступила в областной центр. Автобусы большого класса на газомоторном топливе. Современные и экологичные. В ближайшее время выйдут на маршруты», — написал Малков.

Губернатор отметил, что в 2024 году Рязань получит еще 28 новых автобусов.

Ранее Рязань получила еще пять троллейбусов «Адмирал».