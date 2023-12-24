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Рязань получила еще пять троллейбусов «Адмирал»
Управление Рязанского троллейбуса получило пять новых троллейбусов «Адмирал». Ключи от них в воскресенье, 24 декабря, передал водителям губернатор Павел Малков.

Управление Рязанского троллейбуса получило пять новых троллейбусов «Адмирал», сообщается на сайте ИД «Пресса». Ключи от них в воскресенье, 24 декабря, передал водителям губернатор Павел Малков.

По его словам, еще шесть поступит в ближайшее время.

«Всего у нас более 90 автобусов, новых и современных, большого класса вышли в город. В следующем году работу по обновлению парка продолжим», — отметил губернатор.

Троллейбусы «Адмирал» будут ходить по 1, 3, 16, 9 маршрутам. Троллейбусы оформлены в едином стиле, они могут работать на автономном ходу.