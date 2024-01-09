Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
-8°
Срд, 10
-4°
Чтв, 11
ЦБ USD 90.4 0.71 10/01
ЦБ EUR 98.98 -0.21 10/01
Нал. USD 91 / 91.7 09/01 15:15
Нал. EUR 99 / 99.4 09/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
3 430
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
5 457
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
5 395
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
6 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории
По данным ученых, в 2023 году средняя температура на планете была в среднем на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. При этом предварительные оценки в 2024 году показатель вырастет на 1,3-1,6 градуса.

Ученые считают, что 2024 год имеет шансы стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты считают, что повышение температуры в текущем году будет вызвано природным явлением Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Отмечается, что усугублять ситуацию с увеличением температуры будет и влияние человеческого фактора. Издание указывает, что сжигание ископаемого топлива ведет к увеличению доли парниковых газов в атмосфере и напрямую влияет на нагревание Земли.

По данным ученых, в 2023 году средняя температура на планете была в среднем на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. При этом предварительные оценки в 2024 году показатель вырастет на 1,3-1,6 градуса.

Ранее Вильфанд рассказал, что в 2023 году в России зафиксировали более тысячи погодных рекордов.