Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории

По данным ученых, в 2023 году средняя температура на планете была в среднем на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. При этом предварительные оценки в 2024 году показатель вырастет на 1,3-1,6 градуса.

Ученые считают, что 2024 год имеет шансы стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg.

Специалисты считают, что повышение температуры в текущем году будет вызвано природным явлением Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Отмечается, что усугублять ситуацию с увеличением температуры будет и влияние человеческого фактора. Издание указывает, что сжигание ископаемого топлива ведет к увеличению доли парниковых газов в атмосфере и напрямую влияет на нагревание Земли.

По данным ученых, в 2023 году средняя температура на планете была в среднем на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. При этом предварительные оценки в 2024 году показатель вырастет на 1,3-1,6 градуса.

Ранее Вильфанд рассказал, что в 2023 году в России зафиксировали более тысячи погодных рекордов.