Вильфанд рассказал, что в 2023 году в России зафиксировали более тысячи погодных рекордов

«Много рекордов было — 1043 рекорда. 840 рекордов максимальной температуры и 139 — минимальной, еще 63 рекорда по количеству осадков», — отметил руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд рассказал, что в 2023 году в России зафиксировали более тысячи погодных рекордов. Его цитирует РЕН ТВ.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о потеплении климата.

«Много рекордов было — 1043 рекорда. 840 рекордов максимальной температуры и 139 — минимальной, еще 63 рекорда по количеству осадков», — отметил руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что 2023 год станет самым теплым в мире за всю историю наблюдений практически со стопроцентной вероятностью.