Пропавшего в Шиловском районе депутата искали в реке водолазы

Поисковые мероприятия на реке Тырница в деревне Березово Шиловского района прошли 4-5 января.

Поисковые мероприятия на реке Тырница в деревне Березово Шиловского района прошли 4-5 января. Водолазы искали по заявке пропавшего 56-летнего мужчину, сообщается в паблике водолазной группы «ДобротворецЪ».

4-5 января прошли поисковые мероприятия. Поисковая группа выполнила сканирование донной поверхности эхолотом Humminbird Solix, около 2500 кв. м. Тело обнаружено не было.

В поисках принимали участие Московское подразделение Водолазной группы «ДобротворецЪ» и добровольцы из числа местных жителей.

Напомним, Чибликов Валерий Анатольевич пропал 25 декабря 2023 года.