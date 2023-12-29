К поискам шиловского депутата подключились волонтеры

С 25 декабря 2023 года нет данных о его местонахождении.

К поискам шиловского депутата подключились волонтеры. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале «ЛизаАлерт».

"Пропал Чибликов Валерий Анатольевич, 55 лет, село Березово, Шиловский р-н, Рязанская область", — говорится в посте. С 25 декабря 2023 года нет данных о его местонахождении.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в Рязанской области пропал депутат сельского поселения.