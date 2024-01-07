В МЖД прокомментировали задержку экспресса «Рязань — Москва»

В МЖД прокомментировали РЗН. Инфо задержку экспресса «Рязань — Москва».

«Сегодня на станции „Рязань-1“ в связи с работой правоохранительных органов было задержано отправление экспресса № 7045 „Рязань- Москва“ на 24 минуты. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — рассказали в ведомстве.

Напомним, на вокзале «Рязань-1″ из-за задержки экспресса образовалась толпа. Позже появилась информация, что транспорт задержали из-за подозрительного предмета в вагоне.