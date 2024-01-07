Экспресс «Рязань — Москва» задержали из-за подозрительного предмета в вагоне
Экспресс «Рязань — Москва» задержали из-за подозрительного предмета в вагоне. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».
Отмечается, что поезда отправляются с задержкой в 23 минуты.
«В 16:25 экспресс Рязань — Москва отправлением в 16:40 был отменен и отправлен в тупик из-за подозрительного предмета в четвертом вагоне», — говорится в посте.
Напомним, на вокзале «Рязань-1» из-за задержки электрички образовалась толпа.