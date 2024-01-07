В Донецке три пациента больницы пострадали из-за обстрела ВСУ

Инцидент произошел в Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической.

В Донецке три пациента больницы пострадали из-за обстрела ВСУ. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В Ленинском районе на территории больницы № 6 по улице Клинической ранены три пациента, анкетные данные которых уточняются», — написал мэр.

Он добавил, что в здании больницы повреждены кровля и остекление. Кроме того, повреждены теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция, автомобиль.

Ранее Пушилин заявил, что Украина ударами по Белгороду и Донецку перешла грани.

Фото: скриншот из видео РИА Новости