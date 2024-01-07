Пушилин: Украина ударами по Белгороду и Донецку перешла грани

Противник перешел грани ударами по Белгороду и Донецку — Россия отвечает жестко, но только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что Украина ударами по Белгороду и Донецку перешла грани. Об этом глава ДНР заявил в интервью РИА Новости.

«Мы работаем, очень жестко работаем… но по военным объектам… Это никак не должно касаться гражданского населения, мамочек с детьми в городах», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что противник перешел все грани, но уподобляться ему будет для России больнее.

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