Рязанцы пожаловались на плохое отопление на улице Братиславской

По словам собеседника РЗН. Инфо, комнаты плохо отапливаются с январских морозов.

Рязанцы пожаловались на плохое отопление на улице Братиславской, дом № 25. Об этом они сообщили в редакцию РЗН. Инфо.

«Когда уже Теплосети или РМПТС перестанут издеваться над населением? На улице морозы стоят, а батареи в квартире чуть теплые, и, конечно, в праздничные дни никто решать проблему не будет», — рассказал РЗН. Инфо собеседник.

По его словам, комнаты плохо отапливаются с январских морозов. В квартире температура +15 градусов.

«В управляющей компании в праздники работает только аварийная служба. Делали заявки в теплосети района. Там сказали, как праздники закончатся, так и будете разбираться со своей УК», — отметил рязанец.

Ранее жители рассказали о проблемах с отоплением на улице Новоселов.