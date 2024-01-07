Рязанка рассказала о проблемах с отоплением на улице Новоселов

По словам автора публикации, отопления нет четыре дня.

Рязанка рассказала о проблемах с отоплением на улице Новоселов, дом № 42. Пост и документы она опубликовала в группе RZN_Life.

По словам автора публикации, отопления нет четыре дня.

«Холодные батареи. Теплосеть проводила комиссию. Температура отопительных приборов 30 градусов, что является нарушением норм СанПиН от 2010 года (температура отопительных приборов в отопительный сезон должна быть 75 — 90 градусов). Управляющая компания „Вектор“ отказывается исправлять нарушения, ссылаясь на праздничные дни, теплосеть также никаких мер со своей стороны не принимает», — сказала рязанка.

Женщина надеется, что вскоре проблему решат.