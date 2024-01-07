Рязанка рассказала о проблемах с отоплением на улице Новоселов
По словам автора публикации, отопления нет четыре дня.
Рязанка рассказала о проблемах с отоплением на улице Новоселов, дом № 42. Пост и документы она
По словам автора публикации, отопления нет четыре дня.
«Холодные батареи. Теплосеть проводила комиссию. Температура отопительных приборов 30 градусов, что является нарушением норм СанПиН от 2010 года (температура отопительных приборов в отопительный сезон должна быть 75 — 90 градусов). Управляющая компания „Вектор“ отказывается исправлять нарушения, ссылаясь на праздничные дни, теплосеть также никаких мер со своей стороны не принимает», — сказала рязанка.
Женщина надеется, что вскоре проблему решат.